国际油市：布兰特原油持稳在107美元上方，等待美联储会议结果

美国原油期货 下跌0.14美元至每桶104.41美元，受到美元回升打压。北海布兰特原油较美国原油的溢价扩大至3.02美元。

CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示，“油价相当稳定，但是本周有多个重大事件，我认为交易商正准备等待即将公布的数据。”

“某种程度而言市场相当平稳，但有下跌的风险。”

美联储周三会议结束料将发布声明。英国央行及欧洲央行也将在本周开会。

美国周五公布的就业报告也将是市场关注焦点，劳动市场改善将会影响美联储收回刺激政策的时程。

“多数商品市场表现淡静，意味着参与者在本周连串美国数据及央行会议前退场。”澳新(澳盛/ANZ)银行分析师在周二的报告中表示。(完)

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