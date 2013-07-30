国际油市：布兰特原油持稳在107美元上方，等待美联储会议结果

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国原油期货 下跌0.14美元至每桶104.41美元，受到美元回升打压。北海布兰特原油较美国原油的溢价扩大至3.02美元。
CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示，“油价相当稳定，但是本周有多个重大事件，我认为交易商正准备等待即将公布的数据。”
“某种程度而言市场相当平稳，但有下跌的风险。”
美联储周三会议结束料将发布声明。英国央行及欧洲央行也将在本周开会。
美国周五公布的就业报告也将是市场关注焦点，劳动市场改善将会影响美联储收回刺激政策的时程。
“多数商品市场表现淡静，意味着参与者在本周连串美国数据及央行会议前退场。”澳新(澳盛/ANZ)银行分析师在周二的报告中表示。(完)
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(编译 张明钧; 审校 隋芬)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。