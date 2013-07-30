《综述》中国央行重启逆回购维稳资金面，但市场心态仍显谨慎

* 月末流动性趋紧，央行时隔半年重启逆回购操作

* 维稳市场资金面预期仍为主要目的

* 央行紧平衡基调并未改观，市场心态依旧谨慎

* 逆回购利率偏高出人意料，关注后续定位

作者 吴芳

路透上海7月30日 - 随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，时隔半年后重启逆回购操作，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。

市场人士认为，仅凭一次的操作，并不能断言货币政策有所放松，而央行依市场资金面灵活操作的审慎态度以及中性偏紧的货币政策均未根本发生改变。目前需要继续关注逆回购是否会持续操作以及利率水平的最终定位。

中国人民银行公告称，公开市场今日进行170亿元七天期逆回购操作，为近半年来首见，中标利率为4.4%，高于上次的3.35%的操作利率。而此前公开市场已连续五周暂停操作。

对逆回购重启，南京证券固定收益研究员杨浩认为，“可能七天回购利率超过5%，央行有些坐不住了。”

在6月下旬银行间资金市场意外骤紧后，7月初资金利率一度连续回落，但进入中下旬，因财税缴款及大行分红等因素扰动，又稳步走升。截至本周一收盘，七天期品种加权利率 已连续数日上涨，当日加权利率收报5.1165%。

央行公开市场周二意外重启逆回购操作后，银行间市场主要回购加权利率 止升回落。目前七天加权回购利率已降至4.9941%.交易员指出，央行此举对稳定机构信心意义重大，但因操作量尚小，对实质改善流动性状况帮助有限。

“不能完全排除是为了缓解资金面吧，毕竟货币市场也有这个缺口。此外可能央行也是为了应对外汇占款减少的趋势吧，”国海证券债券研究员黄诗诚解释称。

路透根据中国央行公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。分析人士预期，随着美元兑人民币的套利空间的缩窄，未来存在资本流出的压力，料今年下半年外汇占款将持续走低。

央行公开市场重启逆回购消息传出之后，受此影响银行间债市现券早盘短端向暖。交易员表示，央行此举有益维稳市场信心，就目前看对于近期疲弱的现券有一定助力。

外盘方面，受此消息提振，亚洲股市周二上涨。市场认为，中国央行自2月以来首度向市场注入资金消息，有助于舒缓月底前现金短绌问题。

**维稳资金预期意图更明显**

市场人士认为，为避免货币市场重新上演6月份“钱荒”局面，防止月末临近市场再度陷入恐慌，央行亦是在向市场表态，并不会袖手旁观，鉴于月末市场资金需求多集中在跨月品种，央行顺势操作，亦是符合市场化的需求，不过维稳资金面的意图更明显。

“为了稳定月末波动吧，今天重启，7天正好跨月，而且覆盖到下月5号的缴准，央行时间点把握的挺准的。”上海一银行交易员认为，而近期银行间的特点就是隔夜、长期限的有人出，就是7天、14天出资的比较少。

但目前仅从一次逆回购操作，并还不能确定周四是否会继续现身，不少机构仍表示难以判断。

“周四(8月1日)就到下个月了，会不会操作还真不知道，要是操作也应该是14天了吧，”上海一银行交易员表示，但跨月后资金水平怎么样还真不好说，如果回落明显的话，不做也是有可能的。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

杨浩亦认为，逆回购是否延续，利率会否下移，都是市场关注的看点，常理推测下个月央票到期量比较大，操作的概率不大，不过央行做事也令市场摸不着头脑。

央行最近一次逆回购操作是在2013年2月7日，最近一次七天期逆回购操作是在1月31日。据路透计算，本周公开市场将有850亿元央票到期，无正回购到期。而下个月将共有2,580亿元央票到期。

**利率定位偏高亦出乎意料**

业内人士认为，从中国货币市场来看，170亿元的资金注入，对市场助益相对有限，但4.4%的利率倒是大幅高于此前的操作利率，表明央行认可6月以来资金利率中枢有所抬升的事实，也展示了央行调控手法逐渐忠实于市场化的改变，但当前货币市场利率已经大幅超出央行可以接受的范围。

“央行心理预期七天在4.40%，说明现在的市场利率超出央行的心理预期，出于利率稳定，开展七天逆回购4.40%，希望引导利率下行至这个水平，”华北一银行交易员表示。

“如果这个利率可以持续的话，指导意义更强了，但接下来会不会继续向下引导就需要进一步的观察了，”该交易员表示。

南京证券固定收益研究员杨浩亦认为，逆回购操作主要是稳定市场预期，信号意义大于实际意义，不过不排除市场可能也有这个需求，利率这么高，带有政策含义，表明央行所认可的利率中枢水平。

“这意味着8月份资金利率仍会高位运行，预计七天利率跟7月份运行轨迹差不多，”杨浩称。

北京一大型银行交易员也认为，逆回购中标利率偏高，会影响到利率中枢的确定，央行可能还是想用高利率去杠杆，对二级来说相对利空吧，理论上看，可能后面逆回购利率还会稍微降下来点，但关键资金不一定会松下来。

华北一银行交易员表示，高位的中标利率也反映出央行不希望给市场传导出过于宽松的预期，这点需要进一步观察，如果后期央行继续开展逆回购，且利率随市场利率的下行而做调整那就逐步明朗了。

上周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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