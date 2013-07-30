欧股业绩：德意志银行第二季获利逊于预期，受诉讼准备金增加的影响

路透法兰克福7月30日 - 德意志银行 第二季税前获利逊于分析师预估，受债券交易营收趋疲和诉讼准备金增加6亿欧元的影响。

德意志银行公布第二季税前获利为7.92亿欧元，远低于路透调查分析师预估的13亿欧元。

德意志银行季度获利结果与同业形成鲜明对比。此次财报季至目前为止，投资银行对手如摩根士丹利 、高盛 、摩根大通 和美国银行 的获利表现均优于分析师预估，主因交易和承销活动强劲。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)