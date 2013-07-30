香港个股：置富产业信托拟斥资58.5亿港元向长实收购天水围零售物业

路透香港7月30日 - 房地产信托基金--置富产业信托 周二宣布，已与大股东长江实业 签订谅解备忘录，以58.49亿港元向后者收购香港天水围嘉湖银座购物商场物业，置富将以提取新融资及配售新的基金单位筹资支付收购代价，完成后其负债比率将由20.9%升至34.5%。

置富产业信托的声明称，嘉湖银座物业的出租率达95.5%，共有200多个租户。天水围区内有接近28.8万名居民，及嘉湖海逸酒店逾1,100个房间及套房住客为服务对象。此外，该物业邻近内地边境，亦吸引了不少内地旅客。

完成收购后，置富产业信托的可出租总面积将由目前的245万平方尺增多约66万平方尺，有助扩阔收入来源，并提高营运和管理的规模经济效益。

置富产业信托计划提取50.85亿港元的新订融资，以及配售新基金单位以筹集7.64亿港元，作为收购所需。置富今天暂停买卖，并将继续停牌直至公布有关基金单位配售。

嘉湖银座物业于今年首六个月的物业收入净额为1.104亿港元。

身兼长实执行董事的置富产业信托主席赵国雄本月中在业绩发在会表示，置富产业信托对收购资产未有具体计划，但认为如果向独立第三方收购，手续可能较方便，因不属于关连交易不须股东批准，但收益率可能会比现时5%低，股东未必赞成。 (完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)