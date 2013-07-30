香港个股：置富产业信托拟斥资58.5亿港元向长实收购天水围零售物业

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月30日 - 房地产信托基金--置富产业信托 周二宣布，已与大股东长江实业 签订谅解备忘录，以58.49亿港元向后者收购香港天水围嘉湖银座购物商场物业，置富将以提取新融资及配售新的基金单位筹资支付收购代价，完成后其负债比率将由20.9%升至34.5%。
置富产业信托的声明称，嘉湖银座物业的出租率达95.5%，共有200多个租户。天水围区内有接近28.8万名居民，及嘉湖海逸酒店逾1,100个房间及套房住客为服务对象。此外，该物业邻近内地边境，亦吸引了不少内地旅客。
完成收购后，置富产业信托的可出租总面积将由目前的245万平方尺增多约66万平方尺，有助扩阔收入来源，并提高营运和管理的规模经济效益。
置富产业信托计划提取50.85亿港元的新订融资，以及配售新基金单位以筹集7.64亿港元，作为收购所需。置富今天暂停买卖，并将继续停牌直至公布有关基金单位配售。
嘉湖银座物业于今年首六个月的物业收入净额为1.104亿港元。
身兼长实执行董事的置富产业信托主席赵国雄本月中在业绩发在会表示，置富产业信托对收购资产未有具体计划，但认为如果向独立第三方收购，手续可能较方便，因不属于关连交易不须股东批准，但收益率可能会比现时5%低，股东未必赞成。 (完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。