台湾汇市：台币兑美元连两日收跌，国际美元走强令亚币全面偏弱

* 国际美元走高 * 台币缓步偏弱，但汇价仍在大区间内 * 明日区间料落在29.900-30.000 路透台北7月30日 - 台币兑美元 周二收盘走低4.5分，为连续第二天收贬。今 日国际美元反转走强，台币随韩元 于区间偏弱表现。但令市场较感意外的是，过 去一段时间来央行收盘价已拉近实质交投区间，今日却扩大收盘价的拉贬力道，令台币重新 贬回30元以下，引发市场议论。 汇银人士指出，上周及本周台币市场基本平稳，且区域亚币的贬幅也不大，不解为何央 行尾盘作价重新扩大力道，将观察明日央行开盘价及未来数天的收盘价以确定央行对台币汇 价的态度。 今日收盘价30.005较央行希望银行代客户抛补提前于午后3:30分的最后一盘交易价29.9 30走低了7.5分。此前央行收盘价格的差距约在3-4分左右。 〞其实今天台币就是很窄幅的交投，几乎不会动，不知道央行为什么这么做。〞一本地 银行交易员称。 交易员认为，虽然本周有美联储(FED)等重要事件，但此前市场对美国宽松措施(QE)退 场时程的预期已反应在汇价中，当前又正值暑假期间国际汇市的交易淡季，除非美国有出乎 市场意料的表态，否则市场反应不会太大，应会等待9月市场重回热络，且QE退市更为明确 后才能指出具体方向。 他们预估，明日台币波动区间或在29.900-30.000的相对近期弱势区间内波动。美元指 数 今日尾盘报81.74附近，较上日略略走强。 台北外汇中心的台币兑美元终场收低4.5分报30.005。若不计央行开盘及尾盘作价，台 币今日实质成交区间主要在29.920-29.950，上日则在29.910-29.935。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超77.49亿台币，连七日买超共计3 25.29亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF)方面，今日尾盘指标一个月期美元/台币换汇点持于平盘 附近，换算同天期报价 落在29.925/29.941左右，上日收在29.900，美元仍稍 微强势。 新兴亚洲货币方面，印度卢比周二在美联储召开政策会议前夕引领新兴亚币跌势，但马 币(林吉特)自三年低位反弹，因新公债获得强劲买需。 本周全球重要经济事件包括：晚间美联储的FOMC举行利率会议、美国消费者信心指数； 周三FOMC宣布利率决定、英国央行举行货币政策会议、美国第二季实质国内生产总值(GDP) 初值；周四英国宣布利率决定、欧洲央行举行委员会议并宣布利率决定、美国Markit制造业 采购经理人指数(PMI)；周五美联储官员发表谈话、美国非农就业岗位。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元报价 量 亿美 元 台北外汇经纪公司 30.005 29.960 29.920-30.005 29.990 6.23 6.70 元太外汇经纪公司 30.000 29.955 29.924-30.000 29.985 3.295 3.14 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.010 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.100/-0.070 -0.110/-0.080 (完)