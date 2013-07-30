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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 14:26 BJT

日股业绩：日立第一季集团净利为108亿日圆，同比增长54%

路透7月30日 - 日本日立公布第一季财报称：

* 第一季集团营业利润为554.9亿日圆，下滑12.7%

* 第一季集团净利为108亿日圆，增长54.0%

* 预计2013/14年度集团营业利润为5,000亿日圆

* 预计2013/14年度集团净利为2,100亿日圆。(完)
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