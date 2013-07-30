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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 14:11 BJT

韩国汇市：韩元微跌，因美联储会议前美元走强

路透首尔7月30日 - 韩国韩元 周二下跌，因市场人士追捧美元，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周的会议布仓。美联储本次会议料将为削减刺激政策提供一些线索。

韩元兑美元 在本地市场收报1,113.8，周一收盘价为1,110.5。(完)

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