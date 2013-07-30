欧股业绩：英飞凌第三季获利优于预期，上调全年度财测

路透法兰克福7月30日 - 德国晶片(芯片)制造商英飞凌(Infineon) 周二上调全年营收和营业利润展望，稍早则公布优于预期的第三季营业利润，因其重要的汽车用晶片市场持续复苏。

“有监于前九个月的财报，以及第四季财测，全年营收应为较上个财年减少约1.5%，利润率略低于10%，”该公司在声明中称。

英飞凌此前表示，其2013年营收会在其先前目标区间35.6-37.1亿欧元的上缘，该区间相当于5-9%降幅。英飞凌晶片应用于控制汽车安全气囊、定速驾驶和减少碳排放等功能。

英飞凌亦将核心营业利润率调高至略低于10%，先前预估为5-9%的高端。