欧股业绩：英飞凌第三季获利优于预期，上调全年度财测

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透法兰克福7月30日 - 德国晶片(芯片)制造商英飞凌(Infineon) 周二上调全年营收和营业利润展望，稍早则公布优于预期的第三季营业利润，因其重要的汽车用晶片市场持续复苏。
“有监于前九个月的财报，以及第四季财测，全年营收应为较上个财年减少约1.5%，利润率略低于10%，”该公司在声明中称。
英飞凌此前表示，其2013年营收会在其先前目标区间35.6-37.1亿欧元的上缘，该区间相当于5-9%降幅。英飞凌晶片应用于控制汽车安全气囊、定速驾驶和减少碳排放等功能。
英飞凌亦将核心营业利润率调高至略低于10%，先前预估为5-9%的高端。
4-6月扣除特殊项目的营业利润较上年同期减少7%，至1.17亿欧元(1.5507亿美元)，优于路透调查平均预估的1.04亿欧元。(完) (编译 王冠中; 审校 李婷仪)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。