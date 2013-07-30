澳新汇市：澳元挫跌，澳洲央行总裁谈话使降息风险升高

澳元/新西兰元 下挫1%至1.1346新西兰元，为2008年底以来低位；澳元/日圆 盘中跌1日圆至89.24日圆。澳元目前逼近上月曾触及的2013年低点88.90日圆，该水准为主要支撑所在。

澳元/欧元 跌幅最大，下挫1.3%至三年低点1.4610澳元，最新报1.4591澳元。

之前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，通胀前景可能为必要情况下进一步放宽政策提供空间 。投资人认为这番话确认了下周政策会议将降息的预期。

澳洲6月建筑许可意外下滑6.9%，进一步强化了降息的可能。

澳元支撑位在0.8998美元，为本月所及三年低点。

“如果澳元跌破0.90美元，可能很快来到0.86美元，”澳洲阿拉伯银行(Arab Bank Australia)交易员David Scutt并称，下一个重要事件是美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策会议。

“当中若释出任何缩减刺激举措规模的暗示，都将使澳元下滑。”

澳元疲弱拖累新西兰元，新西兰元/美元 最新报0.7988，自盘初的0.8035下滑。但因市场预期未来一年新西兰可能升息，使得新西兰元跌幅很大程度上受限。(完)

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