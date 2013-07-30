澳新汇市：澳元挫跌，澳洲央行总裁谈话使降息风险升高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
澳元/新西兰元 下挫1%至1.1346新西兰元，为2008年底以来低位；澳元/日圆 盘中跌1日圆至89.24日圆。澳元目前逼近上月曾触及的2013年低点88.90日圆，该水准为主要支撑所在。
澳元/欧元 跌幅最大，下挫1.3%至三年低点1.4610澳元，最新报1.4591澳元。
之前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，通胀前景可能为必要情况下进一步放宽政策提供空间 。投资人认为这番话确认了下周政策会议将降息的预期。
澳洲6月建筑许可意外下滑6.9%，进一步强化了降息的可能。
澳元支撑位在0.8998美元，为本月所及三年低点。
“如果澳元跌破0.90美元，可能很快来到0.86美元，”澳洲阿拉伯银行(Arab Bank Australia)交易员David Scutt并称，下一个重要事件是美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策会议。
“当中若释出任何缩减刺激举措规模的暗示，都将使澳元下滑。”
澳元疲弱拖累新西兰元，新西兰元/美元 最新报0.7988，自盘初的0.8035下滑。但因市场预期未来一年新西兰可能升息，使得新西兰元跌幅很大程度上受限。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。