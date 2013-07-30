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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 14:25 BJT

日本股市：自一个月低点反弹，日圆下跌与中国股市提供助力

路透东京7月30日 - 日本股市日经指数周二自一个月低位反弹，此前日圆兑美元回落推高出口商股票价格，此外中国股市录得五天来首次上扬，亦扶助人气。

日经指数 上扬1.5%至13,869.82点，周一时曾大跌至6月27日迄今最低水平。东证指数 涨1.8%，报1,148.53点。

交易商表示，本周余下时间，市场将关注4月-6月当季的企业财报、美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果以及美国就业数据。(完)
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