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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 14:26 BJT

韩国股市：收高创七周收盘高位，受汽车股涨势和外资买盘提振

路透首尔7月30日 - 韩国股市周二升至七周收盘高点，受现代汽车等汽车类股涨势带动，外资持续买超则提供了进一步支撑。

外资买超930亿韩元(8,370万美元)，连续第七日买超，为12月底以来最长的连续买超。

现代汽车 上涨3.3%，创下近10个月最高收位。现代摩比斯 收高4.5%。

综合股价指数 收高0.9%至1,917.05点。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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