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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 14:30 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元下跌，此前澳洲央行总裁发表讲话

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* 澳元/美元下跌1.42%，澳元/新西兰元下滑0.87%，美元/日圆上升0.34%，欧元/美元持平

* 亚洲股市走高，日股日经指数上升1.53%，中国股市沪综指上涨0.95%

* 澳洲央行总裁史蒂文斯讲话及建筑许可数据拖累澳元/美元触及低点0.9060；8月降息机率升至91%

* 澳元带动的美元涨势令美元/日圆触及高点98.47。云区底部维持在97.49

* 瑞典和西班牙第二季国内生产总值(GDP)、欧元区景气数据、美国消费者信心数据将于今日出炉。(完)

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