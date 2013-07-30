中国股市：沪综指收升，央行重启逆回购释放资金面积极信号

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月30日 - 中国股市沪综指周二收升，中国央行周二在公开市场重启逆回购，令市场对近期绷紧的资金面预期稍微缓和，大盘受此刺激拉升。分析师指出，金融地产等大盘股亦有望在中报业绩的支撑下，走出一波阶段性的估值修复反弹。
沪综指 收报1,990.064点，涨13.758点，或0.70%。上海A股今日成交额为661亿元人民币，周一为658亿元。
“（上涨）主要是资金面的消息吧，央行重启逆回购安抚了市场情绪，不过午盘涨幅回落，表明市场对央行短期内紧平衡的预期并没有改变，还不是一个宽松的信号。”国都证券分析师肖世俊认为。
随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，时隔半年后重启逆回购操作，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。
沪深300指数 收涨0.62%，报2,189.388点；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,163.8点，涨0.94%，成交916,831手。(完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。