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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 14:51 BJT

东京汇市：美元指数上涨脱离五周低点，澳元遭澳洲央行谈话空袭

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3257     1.3260      -0.02      +0.48     1.3194
 美元/日圆                         98.34      97.94      +0.41     +13.37      86.74
 欧元/日圆                        130.33     129.87      +0.35     +13.87     114.46
 美元/瑞郎                        0.9301     0.9311      -0.11      +1.59     0.9155
 英镑/美元                        1.5336     1.5336      +0.00      -5.63     1.6251
 美元/加元                        1.0279     1.0264      +0.15      +3.61     0.9921
 澳元/美元                        0.9061     0.9203      -1.54     -12.82     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7989     0.8031      -0.52      -3.55     0.8283
 澳元/日圆                        89.090     90.130      -1.15      -1.15     90.130
 新西兰元/日圆                    78.530     78.680      -0.19     -44.23    140.820
 英镑/日圆                        150.76     150.22      +0.36      +7.06     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1337     1.1454      -1.02      -9.59     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 张明钧/洪曦/郑茵/王冠中; 审校 隋芬/石冠兰/艾茂林)
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