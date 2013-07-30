欧洲个股：巴克莱计划供股58亿英镑，以因应当局要求其提振资本能力的压力

路透伦敦7月30日 - 巴克莱 计划供股筹资58亿英镑(89亿美元)，以因应来自英国监管当局对增强其资本能力的压力，并做为支付另一笔20亿英镑的不当销售费用。

巴克莱周二表示，新股为每股1.85英镑，新旧股换股比例为一比四。现有股东有权可优先折价购买以避免股权遭稀释。巴克莱还计划减少贷款，并计划发行20亿英镑可转债，或者当该行陷入困境时该笔债权可消灭。