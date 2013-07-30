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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 15:31 BJT

台湾债市：财政部截标30年券幅度意外缩小，长券端殖利率面临上调压力

路透台北7月30日 - 台湾债市殖利率周二弹升，因中午标售的30年券102/9得标利率意
外走高至2.50%，交易商预期殖利率曲线后端料面临向上调整压力卖出筹码，不过银行买盘
也趁机接手，整体成交量因而温和放大。
    
    交易商认为，财政部将102/9截标在2.50%的举动，可能是担心若债市交易持续萎靡，最
终可能引发不可预期的后遗症，因此稍稍松手表示尊重市场的选择。但如此一来，也让上周
以2.10%得标20年券102/8的买盘，陷入立即亏损的窘境，因若以合理利差推估，102/8的殖
利率将会走高至2.20-2.30%。
    
    “天花板既然动了，整条曲线都会跟着动。”一票券商交易员说。
    
    另一外商银行交易员则指出，财政部截标的思维缺乏一致性，让30年券殖利率的弹幅明
显扩大。“整条线被影响到，上次(30年增额券102/5R)截在1.99%，这次在2.50%，简直是坐
云霄飞车。”
    
    不过她认为，五年券被牵动的程度有限，因为市场需要去化的资金还是很多。但预料发
行期在15年以后的券种，殖利率都有向上调整的压力。
    
    台湾央行中午标售102/9的得标利率为2.500%，明显高于市场预期。寿险业者原本一致
认为，财政部将会大举截标102/9，若以上周20年券102/8的截标利率在2.10%推估，102/9料
将以2.275-2.30%的利率定价。寿险业者也同时提供对全额发行300亿台币筹码的预估得标利
率，约在2.50-2.60%。   
        
    交易员预估明日102/2殖利率主要交投区间在1.10-1.15%。    
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +3.78     1.1100   1.0720-1.1220      53.5
     10     102/6                     +3.50     1.5000   1.4880-1.5100       4.5
   
    交易商认为，目前市场还在消化财政部近两次截标力道明显不同所造成的影响，再加上
本周还有美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决议声明，以及周五的非农就业数据要公布
，因此交易商还不会那么快全数进场。   
    
    “利差是自由心证，很难说。但若20年殖利率走高到2.2-2.3%，10年券应该在1.70%。
”一票券商交易员说。
    
    另一外商银行交易员则称，财政部一下子将长端殖利率快速拉升，是否会影响到五年及
10年券的利率位置，还需要观察国际盘的变化。  
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.5000
          5       102/2                       1.1100
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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