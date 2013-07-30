台湾债市：财政部截标30年券幅度意外缩小，长券端殖利率面临上调压力

路透台北7月30日 - 台湾债市殖利率周二弹升，因中午标售的30年券102/9得标利率意 外走高至2.50%，交易商预期殖利率曲线后端料面临向上调整压力卖出筹码，不过银行买盘 也趁机接手，整体成交量因而温和放大。 交易商认为，财政部将102/9截标在2.50%的举动，可能是担心若债市交易持续萎靡，最 终可能引发不可预期的后遗症，因此稍稍松手表示尊重市场的选择。但如此一来，也让上周 以2.10%得标20年券102/8的买盘，陷入立即亏损的窘境，因若以合理利差推估，102/8的殖 利率将会走高至2.20-2.30%。 “天花板既然动了，整条曲线都会跟着动。”一票券商交易员说。 另一外商银行交易员则指出，财政部截标的思维缺乏一致性，让30年券殖利率的弹幅明 显扩大。“整条线被影响到，上次(30年增额券102/5R)截在1.99%，这次在2.50%，简直是坐 云霄飞车。” 不过她认为，五年券被牵动的程度有限，因为市场需要去化的资金还是很多。但预料发 行期在15年以后的券种，殖利率都有向上调整的压力。 台湾央行中午标售102/9的得标利率为2.500%，明显高于市场预期。寿险业者原本一致 认为，财政部将会大举截标102/9，若以上周20年券102/8的截标利率在2.10%推估，102/9料 将以2.275-2.30%的利率定价。寿险业者也同时提供对全额发行300亿台币筹码的预估得标利 率，约在2.50-2.60%。 交易员预估明日102/2殖利率主要交投区间在1.10-1.15%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +3.78 1.1100 1.0720-1.1220 53.5 10 102/6 +3.50 1.5000 1.4880-1.5100 4.5 交易商认为，目前市场还在消化财政部近两次截标力道明显不同所造成的影响，再加上 本周还有美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决议声明，以及周五的非农就业数据要公布 ，因此交易商还不会那么快全数进场。 “利差是自由心证，很难说。但若20年殖利率走高到2.2-2.3%，10年券应该在1.70%。 ”一票券商交易员说。 另一外商银行交易员则称，财政部一下子将长端殖利率快速拉升，是否会影响到五年及 10年券的利率位置，还需要观察国际盘的变化。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.5000 5 102/2 1.1100 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)