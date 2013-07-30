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市场报道 | 2013年 7月 30日 星期二 15:15 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.8650遭卖单压制，关注巴克莱筹资计划

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* 位于0.8650处的卖单在亚洲市场压制欧元/英镑走势，因临近月末

* 停止单埋于0.8662上方，即为0.8712-0.8582这波走势的61.8%回档位

* 0.8642为亚洲盘低点(0.8649是昨日纽约尾盘高位)

* 行权价在0.8630的期权将于今日纽约时段到期

* 0.8622是昨日低点，0.8606为上周五低位

* 巴克莱计划供股筹资58亿英镑。(完)

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