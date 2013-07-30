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市场报道 | 2013年 7月 30日 星期二 15:07 BJT

欧洲热股：阿尔卡特朗讯在公布第二季财报后股价上涨7%

路透巴黎7月30日 - 电讯设备制造商阿尔卡特朗讯 在公布第二季财报后股价上涨7%。(完)
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