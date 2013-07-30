欧洲汇市：瑞郎兑美元和兑欧元小幅攀升，观望美联储会议及本周经济数据

“我们不认为美联储会有意外之举，因为联储主席贝南克已经确认了至少在可预见的未来内会维持宽松货币政策。”

0648GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘水准上涨0.1%，报0.9304瑞郎。

瑞郎兑欧元亦升0.1%，至1.2335瑞郎。

Bee表示，周四公布的制造业数据将给予投资人关于美国经济走向的线索，但更重要的仍是周五的美国就业报告，因为美联储要看到就业和成长进一步改善，才会撤回刺激举措。(完)

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