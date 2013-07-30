欧洲热股：巴克莱宣布拟供股筹资90亿美元，股价重挫5.8%

路透伦敦7月30日电 - 巴克莱 股价周二大跌5.8%，因稍早巴克莱宣布计划供股筹资58亿英镑(89亿美元)，以因应来自英国监管当局对增强其资本能力的压力，并做为支付另一笔20亿英镑的不当销售费用。 (完)