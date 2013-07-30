《独家新闻》马来西亚Petronas旗下190亿美元石化项目延至2018年启用

路透吉隆坡7月30日 - 马来西亚国有油企--马来西亚国家石油公司(Petronas) 周二向路透表示，旗下造价190亿美元的石化厂区将在2017年底启用一座炼油厂，暗示这项马来西亚历来最大基础设施项目的进度有所延误。

Petronas声明指出，炼油与石化综合发展(RAPID)厂区的其余厂房将在2018年投产。

据先前当地媒体引述，Petronas执行长Shamsul Azhar Abbas曾表示RAPID项目的第一阶段开始日期已经延后到2017年年初。

“RAPID项目的最后投资决定(FID)已经改期，由2013年6月改至2014年3月，”Petronas向路透发表的声明指出，声明指称理由为公司无法控制的外部因素。