《独家新闻》马来西亚Petronas旗下190亿美元石化项目延至2018年启用

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡7月30日 - 马来西亚国有油企--马来西亚国家石油公司(Petronas) 周二向路透表示，旗下造价190亿美元的石化厂区将在2017年底启用一座炼油厂，暗示这项马来西亚历来最大基础设施项目的进度有所延误。
Petronas声明指出，炼油与石化综合发展(RAPID)厂区的其余厂房将在2018年投产。
据先前当地媒体引述，Petronas执行长Shamsul Azhar Abbas曾表示RAPID项目的第一阶段开始日期已经延后到2017年年初。
“RAPID项目的最后投资决定(FID)已经改期，由2013年6月改至2014年3月，”Petronas向路透发表的声明指出，声明指称理由为公司无法控制的外部因素。
声明称，“由于FID日期修改，因此RAPID炼油厂预定2017年第四季启用，厂区内其余厂房预定2018年启用。”(完) (编译 蔡美珍; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。