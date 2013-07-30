版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 15:24 BJT

中国期市：沪胶收跌近1%创两周低位，受供应及库存压力拖累

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     48,900     -0.43      381,648 
         黄金(au)     1312     263.50     -0.02      157,376 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,633     -0.22    1,357,868 
         橡胶 (ru)    1401     17,520     -0.96      176,560 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,158      0.22    1,742,076 
         豆油 (y)     1401      6,976     -0.20      711,104 
         焦炭 (j)     1401      1,447     -0.48      212,272 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,910      0.95      536,516 
         棉花 (cf)    1401     19,765      0.79       77,552 
 中金所  沪深300(if)  1308    2,168.2      1.15       65,684 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐