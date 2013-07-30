中国期市：沪胶收跌近1%创两周低位，受供应及库存压力拖累

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 48,900 -0.43 381,648 黄金(au) 1312 263.50 -0.02 157,376 螺纹钢 (rb) 1401 3,633 -0.22 1,357,868 橡胶 (ru) 1401 17,520 -0.96 176,560 大商所 豆粕 (m) 1401 3,158 0.22 1,742,076 豆油 (y) 1401 6,976 -0.20 711,104 焦炭 (j) 1401 1,447 -0.48 212,272 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,910 0.95 536,516 棉花 (cf) 1401 19,765 0.79 77,552 中金所 沪深300(if) 1308 2,168.2 1.15 65,684 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)