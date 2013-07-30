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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 15:28 BJT

韩国债市：公债价格小跌，投资人静候美联储动向

路透首尔7月30日 - 韩国公债价格周二小跌，投资人等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周的政策会议。

指标10年期政府公债收益率(殖利率) 小升1个基点，至3.47%；指标三年期公债9月期货 收低0.04点至105.59。

美联储官员本周可能激辩如何让金融市场为削减购债规模做好准备，但他们显然会观察更多的经济数据，然后才会削减刺激措施。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货* 105.59 105.63

10年期公债收益率 3.47% 3.46%

五年期公债收益率 3.18% 3.19%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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