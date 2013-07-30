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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 15:34 BJT

亚洲橡胶：日圆走软带动TOCOM期胶上涨，但需求前景偏弱抑制升幅

日圆兑美元 跌0.3%至98.30日圆左右。

但投资者仍担忧中国橡胶需求前景。

几十年来中国一直仿效日本追求出口驱动的经济奇迹，但目前面临陷入和日本一样的经济停滞问题的危险。

交易商预计TOCOM期胶将窄幅波动，且认为240日圆有强劲支撑，而250日圆将是主要阻力。

上海交投最活跃的1月合约 跌170元，收报每吨17,520元人民币。

新加坡商品交易所近月8月合约 最新报每公斤229.6美分，上涨0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 隋芬)
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