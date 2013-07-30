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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 15:51 BJT

新兴汇市：印度卢比领跌新兴亚币，但马币受公债强劲销售支撑反弹

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 日圆                       98.17      97.97      -0.20     -11.59      86.79
 坡元                      1.2672     1.2662      -0.08      -3.57     1.2219
 台币                      29.945     29.960      +0.05      -2.70     29.136
 韩元                     1113.20    1110.50      -0.24      -3.83    1070.60
 泰铢                       31.25      31.16      -0.29      -2.05      30.61
 菲律宾披索                 43.39      43.34      -0.12      -5.39      41.05
 印尼卢比                10280.00   10265.00      -0.15      -6.32    9630.00
 印度卢比                   59.84      59.42      -0.69      -8.10      54.99
 马币                      3.2250     3.2260      +0.03      -5.18     3.0580
 人民币                    6.1321     6.1325      +0.01      +1.60     6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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