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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 16:05 BJT

全球金市：现货金持稳，关注美联储会议

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1324.44 -2.55 -0.19 -20.91

现货银 19.74 -0.07 -0.35 -34.81

现货铂金 1434.24 -5.26 -0.37 -6.56

现货钯金 736.72 -5.28 -0.71 6.46

COMEX期金 1324.50 -3.90 -0.29 -20.96 3980

COMEX期银 19.73 -0.14 -0.70 -34.91 3722

汇率

欧元/美元 1.3258

美元/日圆 98.35

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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