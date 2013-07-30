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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 16:27 BJT

香港股市：恒指收高0.5%，受中资银行股涨势提振

路透香港7月30日 - 香港股市周二在清淡交投中上涨，受中资银行股走强提振，因中国人民银行自2月以来首次向市场注资，缓解了上个月资金短缺问题可能重演的不安情绪。

恒生指数 收高0.5%，报21,954点，稍早曾测试22,034点附近的技术阻力位，此为上周五触及的近两个月盘中高位。恒生国企指数 小幅收高0.3%。

港股成交额总计58亿美元，接近2013年低位，因为在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果、周四中国官方制造业采购经理人指数(PMI)和周五的美国就业数据出炉之前，投资者暂缓行动。(完)
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