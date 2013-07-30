香港股市：恒指收高0.5%，受中资银行股涨势提振

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月30日 - 香港股市周二在清淡交投中上涨，受中资银行股走强提振，因中国人民银行自2月以来首次向市场注资，缓解了上个月资金短缺问题可能重演的不安情绪。
恒生指数 收高0.5%，报21,954点，稍早曾测试22,034点附近的技术阻力位，此为上周五触及的近两个月盘中高位。恒生国企指数 小幅收高0.3%。
港股成交额总计58亿美元，接近2013年低位，因为在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果、周四中国官方制造业采购经理人指数(PMI)和周五的美国就业数据出炉之前，投资者暂缓行动。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。