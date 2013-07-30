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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 16:21 BJT

印度汇市：卢比兑美元跌至两周低位，央行支撑汇价措施所得涨幅全部回吐

印度央行在7月15日晚间宣布紧缩流动性措施，并于本月23日采取追加措施。

0757GMT，印度卢比兑美元 交投于59.88/90，此前一度跌至两周低位59.92，弱于7月15日收盘水准59.89。

周一卢比收报59.4150/4250。(完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)
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