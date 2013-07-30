金属期市：伦铜跌至近三周低点，关注美联储政策会议

0748GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6814.75 -63.25 -0.92 -14.05

上海期铜 48900 -210 -0.43 -15.22

COMEX期铜 3.08 -0.02 -0.79 --

LME期铝 1790.75 -7.25 -0.40 -13.53

上海期铝 14250 -30 -0.21 -7.14

LME期锌 1841.75 -4.25 -0.23 -10.75

上海期锌 14465 -1080 -6.95 -6.95

LME期镍 13605.00 -95.00 -0.69 -20.69

LME期铅 2053.75 -11.25 -0.54 -12.23

上海期铅 13880.00 -15.00 -0.11 -8.98

LME期锡 19595.00 -330.00 -1.66 -16.26

LME/上海套利价差^ -294

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)

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