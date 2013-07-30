中国经济：考虑到城镇化战略转型，到2020年城镇化率料达60%左右--报告

路透北京7月30日 - 中国社会科学院周二发布2013年城市蓝皮书称，考虑到城镇化战略 转型，到2020年中国城镇化率料达60%左右。而估算结果表明，到2020年前和2030年前全国 需要市民化的农业转移人口总量将分别达到3.0亿和3.9亿。 蓝皮书称，未来中国需要市民化的农业转移人口，既需要包括现有常住在城镇但还没有 完全实现市民化的存量人口，也包括未来随着城镇化推进新增加的农业专业人口。 “从全国看，可以考虑力争用15-20年时间，从根本上解决农业转移人口的市民化问题 ，分阶段稳步推进市民化进程，实现有质量的健康城镇化目标。”蓝皮书称。 城市蓝皮书测算，目前中国农业转移人口市民化的人均公共成本约为13万元，其中东、 中、西部地区分别为17.6万元、10.4万元和10.6万元。全国人均公共成本中，需要短期内集 中投入的约2.6万元，长期投入的每年约2,400元。个人成本约为人均每年1.8万元，另外还 需要集中支付一笔购房成本，约为人均10.1万元。 从政府的财政指出角度看，报告提出到2025年前基本解决农业转移人口的市民化问题是 可能的、也是可行的。按每年2,500万人（包括1,400多万存量和1,100多万增量）、每人按 人均一次性公共投入2.6万元计算，每年政府财政需要负担大约6,500亿元，占2012年全国公 共财政收入的5.5%，应在政府财政可承受的范围之内。 蓝皮书并估计，2012年时中国真实的完全城镇化率只有42.2%，较国家统计局公布的常 住人口城镇化率低10.4个百分点。 以下是蓝皮书对中国城镇化进程的预测： 时间点 城镇化率 城镇人口 进程 2020年 60%左右 约8.4亿 进入中级城市型社会 2030年 68%左右 >9.5亿 2033年前后 70% 结束城镇化快速推进的中级阶段 、进入到城镇化缓慢推进的后期 阶段 2040年 75%左右 约10.3亿 整体进入高级城市型社会 2050年 >80% 城镇化水平处于相对稳定的状态 。 中国城镇化方案在当前经济背景下正谨慎推进。国家发改委城市和小城镇改革发展中心 研究员易鹏此前表示，此次城镇化更多涉及制度等软建设，急不来，而掌握未来人口迁徙规 律有利于减少投资浪费，提高城镇化质量。 发改委主任徐绍史亦强调，促进城镇化健康发展需要着力加强制度顶层设计，需要统筹 人口、土地、财税金融等重要领域的体制机制改革。中国城镇化的外部条件和内在动力正在 发生深刻变化，必须走以提升质量为主的转型发展之路。 (完) (发稿 乔艳红; 撰写 李文科/李然; 审校 曾祥进)