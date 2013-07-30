中国债市：利率互换小幅走低，央行重启逆回购稍缓流动性担忧

路透上海7月30日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二小幅走低。交易员表示，央行公开市场逆回购注资消息一出，IRS整体应声回落，然随后回购利率公布令走势又有所回升；但至少央行有所表态，令市场流动性担忧情绪稍得以缓解，IRS走势整体仍回调。

他们并指出，目前仍需继续观察央行逆回购操作的可持续性以及利率水平，因央行今日此举抚平月末资金的意图明显，后续连贯性仍不确定。

“IRS整体在下，一年的下得比较明显。”广发银行广交易员吴思捷表示，“repo1Y(一年期品种)开盘成交在4.07%和4.08%，出逆回购消息成交在4.05%，最低到了4.00%，逆回购利率公布后反弹回到4.05%，目前成交在4.03/02%附近。”

中国央行公开市场周二意外重启逆回购操作，银行间市场主要回购加权利率 止升回落。交易员指出，央行此举对稳定机构信心意义重大，但因操作量尚小，对实质改善流动性状况帮助有限。

对于IRS未来走势，上海另一交易员表示，至少央行表态了，大家心态比原来好点，后期走势仍需要紧盯央行后续动作。

随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，时隔半年后重启逆回购操作，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 4.3000/4.3975 3.9975/4.0650 4.0100/4.0900 4.0525/4.1338 4.0400/4.3180

周一 4.2470/4.3560 4.0380/4.1260 4.0360/4.1260 4.0780/4.1720 4.1038/4.3388

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变化 +0.0530/+0.0415 -0.0405/-0.0610 -0.0260/-0.0360 -0.0255/-0.0382 -0.0638/-0.0208

注: 以上数据均为按季度计算报价。