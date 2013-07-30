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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 16:47 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3273     1.3260      +0.10      +0.60     1.3194
 美元/日圆                         98.15      97.94      +0.21     +13.15      86.74
 欧元/日圆                        130.27     129.87      +0.31     +13.81     114.46
 美元/瑞郎                        0.9299     0.9311      -0.13      +1.57     0.9155
 英镑/美元                        1.5341     1.5336      +0.03      -5.60     1.6251
 美元/加元                        1.0283     1.0264      +0.19      +3.65     0.9921
 澳元/美元                        0.9067     0.9203      -1.48     -12.76     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7991     0.8031      -0.50      -3.53     0.8283
 澳元/日圆                        88.990     90.130      -1.26      -1.26     90.130
 新西兰元/日圆                    78.430     78.680      -0.32     -44.30    140.820
 英镑/日圆                        150.57     150.22      +0.23      +6.92     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1342     1.1454      -0.98      -9.55     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 郑茵)
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