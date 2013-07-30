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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 16:29 BJT

东南亚股市：多数区域股指反弹，企业财报受关注

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                  最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                              
 汤森路透东南亚指                   429.50      0.92     +0.22     +1.27    424.10
 数                                                                       
 新加坡                            3247.46     10.49     +0.32     +2.54   3167.08
 马来西亚                          1796.14     -2.64     -0.15     +6.35   1688.95
 泰国                              1462.21      7.93     +0.55     +5.05   1391.93
 印尼                              4615.75     35.29     +0.77     +6.93   4316.69
 菲律宾                            6728.00     10.34     +0.15    +15.75   5812.73
 越南                               488.54      2.85     +0.59    +18.08    413.73
 (完)
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