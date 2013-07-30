中国金融：降低芦山地震灾区金融机构存款准备金率1个百分点--央行

路透北京7月30日 - 为了支持四川雅安地区的地震后重建工作，中国人民银行周二表示，灵活运用货币政策工具，对灾区实施倾斜和优惠的信贷政策。下调灾区地方法人金融机构存款准备金率1个百分点。对灾区金融机构发放的支农再贷款在现行支农再贷款利率基础上下调1个百分点，重点用于支持受灾地区农房重建。

北京时间2013年4月20日8时02分四川省雅安市芦山县（北纬30.3,东经103.0）发生7.0级地震，震源深度13公里。

央行网站周二刊发的新闻稿并称，要对灾区信贷需求优先支持，将信贷资源向灾区适当倾斜，积极支持灾后重建。对于有地方人民政府出资设立的担保公司（或担保基金）提供全额担保以及借款人提供完全符合银行要求的抵押物、质物的农房重建贷款，其贷款利率下限可按贷款基准利率的0.6倍执行，具体利率水平由金融机构根据风险管理原则自主确定。

“降低地震灾区个人住房贷款利率下限和首付款比例。灾区居民在灾后购置自住房的贷款利率可适当下浮，下限为贷款基准利率的0.6倍，最低首付款比例为10%，具体利率水平和首付比例由商业银行根据贷款风险管理原则自主确定。个人住房公积金贷款利率各档次均优惠1个百分点。”新闻稿称。

对于有效存款凭证缺失，但存款人可以提供其他有效证明信息的，银行业金融机构可向其先行支付5,000元人民币以下的现金。

成都商报5月底报导称，四川省十二届人大常委会三次会议决定，将按照国家对芦山地震恢复重建要比汶川地震重建工作做得更好的要求，细化措施并狠抓落实。近3年，四川省级财政将安排100亿元用于灾后恢复重建。（完）

参看细节，请点击中国央行网站(here) (发稿 张胜男; 审校 林高丽)