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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 17:05 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘稍涨，短期料仍将维持区间窄幅震荡

* 人民币即期稍收高，中间价则走弱
    * 交投谨慎，市场等待方向指引
    * 央行重启逆回购影响有限
    * 若无政策干扰，短期内区间震荡概率大

 (新增评论和背景)
    路透北京7月30日 - 人民币兑美元即期 周二稍收高，中间价则呈下跌。交易
员指出，整体看成交清淡，客盘的量也比较少，结购汇的力量相对均衡，市场仍没有明确方
向，短期料仍维持区间窄幅震荡格局。
            
    交易员指出，最近两个月以来，尽管中间价上下波动，但人民币交易价格基本维稳，中
间价对市场的引导作用越来越弱，不过仍能看出来中间价维稳的政策意味。
    
    “中间价今天走弱得多一些，央行可能还是不希望人民币升得太快，短期还是在6.13-6
.14窄幅震荡吧。”上海一股份行交易员说。
    
    他并表示，今天央行时隔半年后重启逆回购操作，但对于外汇市场影响较小。惟掉期市
场有短时反应，美元远掉升水短暂回落，但总体仍保持近期稍微上行的走势。整体上看无论
是掉期还是即期都还缺乏方向。
    
    北京一国有银行交易员称，当前淡静的区间震荡格局可能将维持到8月中旬以后，届时
进出口贸易增加可能将推动即期市场的交投，而考虑到中国出口导向影响下的外贸格局，即
使下半年可能出台一些资本项下开放的政策，但不会出现资本集中流出的情况，人民币在区
间震荡格局下仍可能保持偏强的走向。
    
    “不过即使现在推出扩大波幅，应该也没什么实际作用...可能下半年放开一些资本项
目，但也是一步一步来，现在还没有看到资本流出的迹象。”该交易员称。
    
    不过，中国经济的基本面仍不乐观，亦给人民币汇率承压，不少交易员亦给出人民币短
期将弱势震荡的判断。路透综合12家分析机构预估中值显示，工业层面的持续通缩将抑制制
造业的动能扩张，预计中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)将回落至荣枯分水岭之下--
49.9。 
            
    东京汇市美元兑一篮子货币周二微升，但澳元大跌，因之前澳洲央行总裁史蒂文斯表示
，澳元可能进一步贬值，且有进一步降息的空间。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1317        6.1325    0.01%
                  中间价               6.1770        6.1705    -0.11%
            成交额                    123亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.74% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        41         6.1312    6.1353
            2013年来即期升贬值幅度      1.61%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF      1,165                     
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:43            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2926/63      6.2865       
                     CNH即期          6.1338/44      6.1333       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)
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