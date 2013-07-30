更新版 1-中国汇市：人民币收盘稍涨，短期料仍将维持区间窄幅震荡

* 人民币即期稍收高，中间价则走弱 * 交投谨慎，市场等待方向指引 * 央行重启逆回购影响有限 * 若无政策干扰，短期内区间震荡概率大 (新增评论和背景) 路透北京7月30日 - 人民币兑美元即期 周二稍收高，中间价则呈下跌。交易 员指出，整体看成交清淡，客盘的量也比较少，结购汇的力量相对均衡，市场仍没有明确方 向，短期料仍维持区间窄幅震荡格局。 交易员指出，最近两个月以来，尽管中间价上下波动，但人民币交易价格基本维稳，中 间价对市场的引导作用越来越弱，不过仍能看出来中间价维稳的政策意味。 “中间价今天走弱得多一些，央行可能还是不希望人民币升得太快，短期还是在6.13-6 .14窄幅震荡吧。”上海一股份行交易员说。 他并表示，今天央行时隔半年后重启逆回购操作，但对于外汇市场影响较小。惟掉期市 场有短时反应，美元远掉升水短暂回落，但总体仍保持近期稍微上行的走势。整体上看无论 是掉期还是即期都还缺乏方向。 北京一国有银行交易员称，当前淡静的区间震荡格局可能将维持到8月中旬以后，届时 进出口贸易增加可能将推动即期市场的交投，而考虑到中国出口导向影响下的外贸格局，即 使下半年可能出台一些资本项下开放的政策，但不会出现资本集中流出的情况，人民币在区 间震荡格局下仍可能保持偏强的走向。 “不过即使现在推出扩大波幅，应该也没什么实际作用...可能下半年放开一些资本项 目，但也是一步一步来，现在还没有看到资本流出的迹象。”该交易员称。 不过，中国经济的基本面仍不乐观，亦给人民币汇率承压，不少交易员亦给出人民币短 期将弱势震荡的判断。路透综合12家分析机构预估中值显示，工业层面的持续通缩将抑制制 造业的动能扩张，预计中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)将回落至荣枯分水岭之下-- 49.9。 东京汇市美元兑一篮子货币周二微升，但澳元大跌，因之前澳洲央行总裁史蒂文斯表示 ，澳元可能进一步贬值，且有进一步降息的空间。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1317 6.1325 0.01% 中间价 6.1770 6.1705 -0.11% 成交额 123亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 41 6.1312 6.1353 2013年来即期升贬值幅度 1.61% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 1,165 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日 1年期NDF 6.2926/63 6.2865 CNH即期 6.1338/44 6.1333 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)