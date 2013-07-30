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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 16:47 BJT

中港个股：中国人寿预计上半年净利按年增长50%以上，受投资收益带动

路透香港7月30日 - 中国最大寿险公司--中国人寿 周二称，预计今年上半年净利同比增长50%以上，主要受投资收益增加和资产减值损失减少的带动。

去年上半年，中国人寿录得净利为96.35亿元人民币，每股收益0.34元。

中国人寿H股今天收市持平于18.44港元，其A股升1.08%，报13.05元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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