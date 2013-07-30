欧洲汇市：英镑兑澳元触及三年高位，兑美元和欧元持平

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周也将召开会议，均料重申维持低利率的承诺。
英镑兑澳元 日内上涨1.6%至1.6922澳元，此前澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话为再次降息预留伏笔，并称如果若澳元进一步贬值也不会感到意外。
英镑兑澳元稍早触及1.6940澳元，为2010年9月以来最高水准。
法国兴业汇市策略师Kit Juckes称澳元还可能进一步下跌。“利率市场立即反映8月6日澳洲央行会议降息的预期升温。”
另一方面，短期内英国央行则料不会调降利率或进一步资产购买。
英镑/美元 持平，报1.5330美元，脱离7月25日触及的五周高点1.5435美元。欧元/英镑 也持稳，报0.8655英镑。
在下周英国央行通胀季度报告公布前，英镑兑美元和欧元的交投可能迟滞。届时英国央行料提供“前瞻指引”。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。