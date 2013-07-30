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市场报道 | 2013年 7月 30日 星期二 16:58 BJT

欧洲汇市：英镑兑澳元触及三年高位，兑美元和欧元持平

欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周也将召开会议，均料重申维持低利率的承诺。

英镑兑澳元 日内上涨1.6%至1.6922澳元，此前澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话为再次降息预留伏笔，并称如果若澳元进一步贬值也不会感到意外。

英镑兑澳元稍早触及1.6940澳元，为2010年9月以来最高水准。

法国兴业汇市策略师Kit Juckes称澳元还可能进一步下跌。“利率市场立即反映8月6日澳洲央行会议降息的预期升温。”

另一方面，短期内英国央行则料不会调降利率或进一步资产购买。

英镑/美元 持平，报1.5330美元，脱离7月25日触及的五周高点1.5435美元。欧元/英镑 也持稳，报0.8655英镑。

在下周英国央行通胀季度报告公布前，英镑兑美元和欧元的交投可能迟滞。届时英国央行料提供“前瞻指引”。(完)

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