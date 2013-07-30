《中国新债预测》进出口行两年固息债利率预测均值4.21%，需求料稳定

* 招标品种：进出口行两年固息债

* 招标时间：周三(31日)10:00-11:00

* 招标金额：至多70亿元

* 预测区间：4.15%-4.25%

* 预测均值：4.21%

* 受访人数: 8位(银行、券商

路透上海7月30日 - 中国进出口银行周三将招标发行至多70亿元两年期固息金融债。路透调查显示，央行今日在公开市场重启逆回购维稳资金面，该期债发行量并不大，预计明日需求会较稳定，新债定位接近或略低于二级。

明日进出口行同时还将以数量招标方式发行不超过150亿元七年期固息债；该行最新公告称，明日七年品种的意向性票面利率在4.35%左右。交易员指出，从今日国开福娃增发债发行结果来看，中短端需求优于长端，在目前利率曲线非常平坦化的市况下，该期债利率定位并不具有明显吸引力，预计明日需求会稍逊。

“央行重启了逆回购，不过利率偏高，总体来说大家预期会稳定一点吧，明天进出口行两年期的需求应该不会太差。”上海一大型券商交易员称。

随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，时隔半年后重启逆回购操作，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。今日央行进行的170亿元七天期逆回购，中标利率为4.4%。

明日两年期品种将采用多重利率中标(美国式)方式，此前进出口行新债几乎都采用的是单一利率(荷兰式)招标方式。

二级市场上，剩余期限在1.63年的农发行固息金融债120403最新成交价对应收益率 为4.2280%。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率分别报在4.2009%。

以下为具体条款：

第17期 第18期

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招标金额 至多70亿元 至多150亿元

期限/计息方式 两年固息 七年固息

招标时间 7月31日10:00-11:00

标方式 多重利率中标(美国式) 数量招标

缴款日/起息日 8月6日 8月13日

发行期 7月31日-8月6日 7月31日-8月13日

上市日 8月12日 8月19日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%

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