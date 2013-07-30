中国经济：中共中央政治局会议称下半年将保持经济稳定增长--新华

中国经济增速已连续两个季度回落，二季度GDP同比增速降至7.5%，而今年全年增速目标为7.5%左右。在市场普遍认为新领导层力推调结构对经济放缓的容忍度有所提高之际，国务院总理李克强提出，要通过宏观调控使经济运行保持在合理区间，其下限是稳增长保就业，上限是防范通胀，在不同发展时段，上下限可以有所不同。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)