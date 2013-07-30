中国债市：现券收益率小跌，时隔半年重启逆回购助益恢复市场脆弱信心

路透北京7月30日 - 中国银行间债市周一现券收益率小跌。市场人士指出，央行时隔半年重启逆回购操作，助益恢复市场脆弱的信心，现券应声小幅走暖；然中期资金中枢有待进一步明朗，机构仍多倾向于谨慎观望资金利率后期定位。

“现券收益率下了一点，IRS下得多一些，就是围绕央行逆回购动。”上海一外资银行交易员称，“虽然（逆回购）中标利率相对高，但肯定不是利空，信号意义蛮强的。”

他进一步指出，先前受资金利率中枢上移和一级市场供应较多影响，债市弱势较明显，逆回购操作近半年来首见后，市场情绪趋稳，发行结果也不错；当前更多地还是倾向于观察，看一下央行公开市场操作的后续动作，短债交易机会或更大一些。

随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，时隔半年后重启逆回购操作，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。

市场人士认为，仅凭一次的操作，并不能断言货币政策有所放松，而央行依市场资金面灵活操作的审慎态度以及中性偏紧的货币政策均未根本发生改变。目前需要继续关注逆回购是否会持续操作以及利率水平的最终定位。

剩余期限约2.51年的固息国债130004券最新收益率 为3.57%，上日尾盘为3.61%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.6600 4.9978

上日 3.7776 5.1165

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8473/3.7800 国债参考率报价 3.5136/3.4464 金融债参考率报价 4.0878/4.0303(完)

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