CNH市场动态：即期汇价小幅上涨，但仍呈区间波动

路透香港7月30日 - 香港离岸人民币 周二小幅上涨，但交投仍不脱近日区间。交易员表示，市场仍在观望本周的美联储会议，且目前中国经济前景不明确，亦令交易员不愿建立新部位。

银行人士表示，不管在岸、离岸近期人民币走势都令人＂看不懂＂，尽管各家对于中国经济未来看多看空各有己见，但当前的汇价显然＂推不动＂，也不一定跟着中间价的方向走。交易员选择静观其变。

一中资行人士指出，看空人民币的人担心美国经济一旦稳步复苏，中国可承受资金外流的压力。不过，这个情况还没有发生，＂交易员还是跟着市场走，跟着市场的方向。＂

中国本周四将公布官方制造业采购经理人指数(PMI)，路透综合12家分析机构预估中值显示，工业层面的持续通缩将抑制制造业的动能扩张，预计中国7月PMI将回落至荣枯分水岭之下--49.9。

本地时间下午5:12时，离岸人民币 报6.1335，上日尾盘在6.1360，盘中区间在6.1335-6.1383。

无本金远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 报6.2930/6.2960，上日尾盘在6.2865。

境内人民币汇价 今日亦未理会偏弱的中间价，以6.1317作收，较上日升0.01%；交易员指出，整体看成交清淡，客盘的量也比较少，结购汇的力量相对均衡，市场仍没有明确方向，短期料仍维持区间窄幅震荡格局。 (完)

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