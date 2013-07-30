CNH市场动态：即期汇价小幅上涨，但仍呈区间波动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月30日 - 香港离岸人民币 周二小幅上涨，但交投仍不脱近日区间。交易员表示，市场仍在观望本周的美联储会议，且目前中国经济前景不明确，亦令交易员不愿建立新部位。
银行人士表示，不管在岸、离岸近期人民币走势都令人＂看不懂＂，尽管各家对于中国经济未来看多看空各有己见，但当前的汇价显然＂推不动＂，也不一定跟着中间价的方向走。交易员选择静观其变。
一中资行人士指出，看空人民币的人担心美国经济一旦稳步复苏，中国可承受资金外流的压力。不过，这个情况还没有发生，＂交易员还是跟着市场走，跟着市场的方向。＂
中国本周四将公布官方制造业采购经理人指数(PMI)，路透综合12家分析机构预估中值显示，工业层面的持续通缩将抑制制造业的动能扩张，预计中国7月PMI将回落至荣枯分水岭之下--49.9。
本地时间下午5:12时，离岸人民币 报6.1335，上日尾盘在6.1360，盘中区间在6.1335-6.1383。
无本金远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 报6.2930/6.2960，上日尾盘在6.2865。
境内人民币汇价 今日亦未理会偏弱的中间价，以6.1317作收，较上日升0.01%；交易员指出，整体看成交清淡，客盘的量也比较少，结购汇的力量相对均衡，市场仍没有明确方向，短期料仍维持区间窄幅震荡格局。 (完)
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。