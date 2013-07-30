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市场报道 | 2013年 7月 30日 星期二 17:23 BJT

全球贵金属：7月29日iShares白银持仓量和SPDR黄金持仓量均不变

路透7月30日 - 周一全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量和全球最大白银上市交易基金(ETF)-iShares Silver Trust 的白银持仓量均较上周五均维持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,815,389.7 7月29日 29,815,389.7 7月26日 0.0 0.00%

iShares 334,979,923.5 7月29日 334,979,923.5 7月26日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
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