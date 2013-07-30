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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 18:07 BJT

日本经济：不会选择放弃上调消费税，除非经济受到外部冲击--甘利明

路透东京7月30日 - 日本经济财政大臣甘利明周二援引央行总裁黑田东彦称，预计中国经济不会大幅恶化。并表示不会选择放弃上调消费税，除非经济受到外部冲击。(完)
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