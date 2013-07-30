香港个股：东力实业向大股东招商地产收购资产交易障碍清除

路透香港7月30日 - 东力实业 周二表示，已取得一个位于南京的地产项目的国有土地使用证，这将为公司完成向大股东招商地产 收购价值50亿元人民币资产的交易铺平道路。

东力实业原来计划向招商地产及独立人士发行价值逾72亿港元新股，用以支付向招商地产收购资产，但其后因发现在拟收购的一批地产项目中，其中一个位于南京的雍华府项目的G54地块整块土地的国有土地使用证尚未取得，因此终止配售协议。而收购事项原来预期在7月11日或之前完成。

公司的声明称，已于今天取得该整块土地的国有土地使用证。根据其中国法律顾问的意见，如可于7月31日前取得有关国有土地使用证，经扩大集团在履行其于已经签署的预售合约项下的责任时并无任何风险。

东力实业表示，各方将在可行的前提下尽快完成收购，但无论如何会在今年12月31日前，即收购协议中规定的最后终止日前完成。

招商地产早前买壳原来从事电子贸易业务的东力实业，并向后者注入近50亿元人民币资产，冀打造公司为海外上市平台。不过，由于招商地产在收购东力24个月内向其注资，依据香港联交所有关规定将构成反向收购，并获上市委员会原则上批准东力实业就收购提出的新上市申请。

但公司仍须取得独立股东的批准，以授权其透过向招商地产及其他投资者发行合共38.37亿股新股(其中向招商地产发行不超过28.97亿股)，作为支付收购资产的对价。发行新股每股作价1.888港元。

东力实业今天收高1.79%，报2.85港元。(完)

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