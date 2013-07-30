更新版 1-中国货币市场：主要回购加权利率止升走低，公开市场逆回购重现利稳信心

(新增最新报价)

路透北京7月30日 - 中国央行公开市场周二意外重启逆回购操作，银行间市场主要回购加权利率 止升回落。交易员指出，央行此举对稳定机构信心意义重大，但因操作量尚小，对实质改善流动性状况帮助有限。

他们并称，近期资金市场多出现上午紧，下午松态势，显示经历过6月流动性困局的机构，心态过于谨慎，也在一定程度上影响了资金供求。央行重启逆回购后，这种不安情绪有望得到安抚，月末前后资金面或趋稳定。

上海一银行交易员认为，央行此举释放出一个信号，即央行不会对资金面坐视不理。“就是说机构不用靠自己死扛。(逆回购)量不多，但稳定信号意义重大。”

中国央行公开市场近半年来重启逆回购操作。业内人士认为，在月末资金紧张的情况下，央行出手注入流动性，此举表明央行仍会出手相助，以维持市场资金面的平稳。

在6月下旬银行间资金市场意外骤紧后，7月初资金利率一度连续回落，但进入中下旬，稳步走升。截至本周一收盘，七天期品种加权利率 已连续数日上涨，当日加权利率收报5.1165%。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,023.66亿元人民币，较上日的6,359.87亿元减少；其中隔夜品种成交4,471.54亿元，较上日的4,871.54亿元亦减少。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:一天 3.6600 3.7776 -11.76 4,471.54 七天 4.9978 5.1165 -11.87 1,166.78 14天 5.3534 5.5183 -16.49 271.60 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 5.4100 2.0350 +291.50 1,984.33 七天 4.4150 4.7000 -46.50 230.53 14天 4.0200 4.5000 -48.00 22.96 回购定盘利率 其中:隔夜 3.7200 3.7500 -3.00 七天 5.1000 5.1000 0.00 14天 5.4400 5.7000 -26.00 Shibor 其中:隔夜 3.6410 3.7030 -6.20 七天 4.9720 5.0570 -8.50 三个月 4.6670 4.6710 -0.40(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 杨淑祯/林高丽)