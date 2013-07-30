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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 17:59 BJT

印度经济：央行总裁称卢比贬值是通胀最大风险

路透孟买7月30日 - 印度央行总裁Duvvuri Subbarao周二表示，印度卢比贬值是通货膨胀面临的最大风险。(完)
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