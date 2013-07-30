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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 18:07 BJT

更新版-新兴汇市：印度卢比领跌新兴亚币，惠誉调降评级展望冲击马币

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 日圆                             98.05        97.97        -0.08       -11.48        86.79
 坡元                            1.2694       1.2662        -0.25        -3.74       1.2219
 台币                            30.005       29.960        -0.15        -2.90       29.136
 韩元                           1113.38      1110.50        -0.26        -3.84      1070.60
 泰铢                             31.26        31.16        -0.32        -2.08        30.61
 菲律宾披索                       43.34        43.34        +0.01        -5.27        41.05
 印尼卢比                      10265.00     10265.00        +0.00        -6.19      9630.00
 印度卢比                         60.20        59.42        -1.30        -8.65        54.99
 马币                            3.2330       3.2260        -0.22        -5.41       3.0580
 人民币                          6.1315       6.1325        +0.02        +1.61       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)
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