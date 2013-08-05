港股业绩：中国海外发展中期核心利润按年升27%符预期，上调全年销售目标

路透香港8月5日 - 以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展 周一宣布，今年上半年的核心利润按年上升26.7%，符合市场市场预期，受惠入账房地产收益上升，以及联营公司的贡献增加。

由于上半年已完成了原定全年销售目标不少于1,000亿港元的八成，中国海外决定将全年目标上调至1,200亿港元。公司并增派中期股息20%，至每股0.18港元。

中国海外主席孔庆平在业绩报告中称，“由于上半年全国房地产市场回暖，预料房地产行业的严椌政策会持续。”

“下半年集团将会继续维持按销售进度和可供使用的财务资源去决定投资规模，伺机以低成本适度加大土地储备。”他说。

中国海外称委任郝建民为主席，8月6日生效。

期内该公司的净利按年升31.6%至110.3亿港元；扣除投资物业重估收益和回购三个内地项目的公允值增加后的核心利润为80.6亿港元，与路透综合三名分析师平均预测的76.7亿港元的预测相符。（完）

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