欧股业绩：菲亚特维持2013年财测目标不变，第二季欧洲地区亏损缩减

路透米兰7月30日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特) 周二维持2013年财测目标不变，同时公布第二季在欧洲的亏损缩窄，尽管在欧洲的出货量衰退5%。

菲亚特称集团获利10.3亿欧元，略高于分析师预估的10亿欧元，因欧洲地区亏损缩窄，且亚洲地区销售改善。集团获利为未计入利息、税项及一次性项目的利润。

菲亚特第二季欧洲地区亏损降至9,800万欧元，上年同期为1.38亿欧元。

净债务为67.1亿欧元，市场预估为71亿欧元，去年底为65亿欧元。

周二稍早时，菲亚特的美国部门--克莱斯勒调降全年净利预测，但未提供详细说明。克莱斯勒第二季净利增至5.07亿美元。