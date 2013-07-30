更新版 1-中港个股：中国人寿预计上半年净利按年增长50%以上，略好于预期

(新增分析师评论)

路透香港7月30日 - 中国最大寿险公司--中国人寿 周二称，预计今年上半年净利同比增长50%以上，略好于市场预，主要受投资带动。

中国人寿在联交所一份声明中称，“中期业绩增长主要原因是投资收益增加和资产减值损失减少。”去年上半年，该公司录得净利为96.35亿元人民币，每股收益0.34元。

分析师称，中国人寿上半年获利略好于市场预期，尤其是第二季度沪综指 下跌12%的情况下，仍然录得盈利增长。

大华继显分析师Edmond Law称，“第二季A股进一步下滑，但中国人寿盈利仍按年增长9%，略好于预期。”他并称，预期其他寿险股如中国平安 、中国太保 第二季度获利亦录得增长。

而根据投行麦格理的预测，中国人寿上半年净利为131.83亿元，按年增长37%。

中国人寿的业绩可能对其股价带来正面作用，不过分析师认为，股价上升空间仍然受制于新业务价值表现，而市场普遍预期上半年的新业务价值大致持平。

新业务价值反映新造保单获利能力，也是寿险公司估值的重要指标。

今年一季度，中国人寿实现净利100.77亿元，同比增长79%。

中国人寿H股今天收市持平于18.44港元，其A股升1.08%，报13.05元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)